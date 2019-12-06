В столичном Кристийне злоумышленникам становится всё более неуютно

«Помощники полицейских являются важной силой в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений. Со временем их профессионализм возрастает, и мы очень гордимся нашими добровольцами. На сегодня они обеспечивают существенную поддержку полиции и сложно представить, что их бы у нас не было. Нам очень приятно, что работу помощников полицейских замечают и ценят их вклад. Проведение таких приемов – не самое обычное дело, и мы тем более рады, что Управа Кристине ставит своих помощников полицейских в пример другим», - сказала координатор работы помощников полицейских в Ляэне-Харьсюком отделении полиции Карин Талалаэв.

«Мне очень приятно, что заключенный пару лет назад договор о сотрудничестве между управой Кристийне и полицейским участком Ляэне-Харью дал позитивные результаты. Этот договор не оказался в ряду таких, которые, как порой случается, являются лишь прекрасными намерениями, но до дела так и не доходят. У нас всё ровно наоборот – сотрудничество с участковыми полицейскими весьма эффективное, мы тесно общаемся, и уже сумели преодолеть некоторые проблемные ситуации. Работа во имя того, чтобы в Кристийне было приятно и спокойно жить, продолжается. Считаю очень важным, что в результате сотрудничества с полицией в нашем районе в этом году стало на 3 видеокамеры наблюдения больше. Верю, что злоумышленники их для себя отметили, и какие-то недобрые намерения не были реализованы и такими и останутся в будущем», - подчеркнул Рийбе.