В столичном Кристийне злоумышленникам становится всё более неуютно
На традиционном приеме для помощников полицейских старейшина Кристийне Яанус Рийбе вручил 11-ти лучшим добровольцам благодарственные письма.
На традиционном приеме для помощников полицейских старейшина Кристийне Яанус Рийбе вручил 11-ти лучшим добровольцам благодарственные письма.
В уходящем году блестяще проявили себя на службе Михкель Каск, Герт Грегор Кялло, Виктор Лешевич, Эгети Лийв, Катре Пыльдмаа, Майлис-Кармель Адамсон-Кулдсаар, Кристен Сарапуу, Клемет-Густав Тамм, Мелари Вайнода и Марко Венно.
Дипломами были также отмечены партнеры управы Кристийне из полицейского участка Ляэне-Харью: глава участка Вейко Рандлайне, руководитель патрульной службы Тарво Ингерайнен, руководитель службы профилактики правонарушений и делопроизводства Эркко Пийримяги, координатор работы помощников полицейских чиновник службы охраны порядка Карин Талалаэв, старший участковый района Кристийне Мустамяэ Таго Трей, участковые полицейские Наталья Силина и Пауль Пылдма, а также молодежный полицейский Сийри Сепа.
«Чувство безопасности – одна из главнейших потребностей человека, и при ее отсутствии в этой жизни сложно справляться. Мне очень приятно, что находятся неравнодушные люди, заботящиеся о других, о том, чтобы жизнь вокруг нас была безопасной, и готовые трудиться во имя этого. Здесь важно подчеркнуть, что помощники полицейских несут службу помимо своей основной работы, за счет своего свободного времени и абсолютно добровольно. Лучшие помощники полицейских в течение этого года отдали службе свыше 500 часов каждый. Со временем их вклад увеличивается, а присутствие в городской картинке помогает обеспечить горожанам чувство защищенности. Мы очень благодарны им за это, этот вклад в благополучие общества заслуживает признания», - отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
«Помощники полицейских являются важной силой в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений. Со временем их профессионализм возрастает, и мы очень гордимся нашими добровольцами. На сегодня они обеспечивают существенную поддержку полиции и сложно представить, что их бы у нас не было. Нам очень приятно, что работу помощников полицейских замечают и ценят их вклад. Проведение таких приемов – не самое обычное дело, и мы тем более рады, что Управа Кристине ставит своих помощников полицейских в пример другим», - сказала координатор работы помощников полицейских в Ляэне-Харьсюком отделении полиции Карин Талалаэв.
«Мне очень приятно, что заключенный пару лет назад договор о сотрудничестве между управой Кристийне и полицейским участком Ляэне-Харью дал позитивные результаты. Этот договор не оказался в ряду таких, которые, как порой случается, являются лишь прекрасными намерениями, но до дела так и не доходят. У нас всё ровно наоборот – сотрудничество с участковыми полицейскими весьма эффективное, мы тесно общаемся, и уже сумели преодолеть некоторые проблемные ситуации. Работа во имя того, чтобы в Кристийне было приятно и спокойно жить, продолжается. Считаю очень важным, что в результате сотрудничества с полицией в нашем районе в этом году стало на 3 видеокамеры наблюдения больше. Верю, что злоумышленники их для себя отметили, и какие-то недобрые намерения не были реализованы и такими и останутся в будущем», - подчеркнул Рийбе.
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