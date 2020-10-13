В столичном Кристийне в среду отметят 90-летие уникального храма староверов

Здание моленной на улице Кибувитса признано памятником культуры, в число которых входят также люстра и художественно декорированный иконостас. Храм был выстроен лютеранином Адо Мяэбергом во исполнение последней воли его принадлежавшей к староверам супруги Стефаниды, в 1930-м году он также передал приходу во владение земельный участок на улице Кибувитса в районе Кристийне. Здание и иконостас спроектированы таллиннским городским архитектором Николаем Таммом-младшим. Программу иконостаса составил Петр Баранин, определивший размещение икон, пожертвованных прихожанами.

В 2009-2018 гг. при поддержке властей Таллинна историческое здание пережило несколько этап реставрации. По заказу Департамента городского планирования Таллинна были отреставрированы внутренние помещения и наружный цоколь, а также создана система отвода дождевых вод. В 2017-2018 была закончена реставрация моленной комнаты, иконостас и иконы были законсервированы.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что речь идет об уникальном для Таллинна и всей Северной Эстонии объекте. «Многие наверняка слышали, что староверы уже многие столетия живут в Эстонии по берегам Чудского озера. Но то, что в Таллинне также есть храм и община староверов, известно не всем. Управе Кристийне очень приятно, что историческое здание было восстановлено и оно украшает своей необычной архитектурой квартал Лилле», - сказал Рийбе.