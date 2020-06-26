В столичном Кристийне теперь можно бесплатно утолить жажду

В общей сложности AS Tallinna Vesi установила в Кристийне два крана для питьевой воды, которые расположены на улице Алги возле парка Левенру и на углу улиц Кеемия и Механика.

”Предстоящие выходные обещают быть очень тёплыми, а при высокой температуре необходимо потреблять много жидкости, особенно воды. Во всех общественных кранах - чистая питьевая вода, которую можно употреблять, чтобы охладиться в жаркую погоду. Хотя водопроводные краны открыты для всех, мы напоминаем вам, что их следует использовать бережно. В случае возникновения проблем, пожалуйста, позвоните по телефону обслуживания клиентов AS Tallinna Vesi по номеру 626 2400”, — сказал Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне.

”Солнце и теплая летняя погода — мечта людей нашего климатической пояса, но мы все равно должны правильно оценивать свое здоровье и избегать длительного пребывания на солнце. Я еще раз напоминаю, что необходимо пить воду, поскольку это лучший способ, чтобы охладить себя и избежать потери жидкости”, — добавил Рийбе.