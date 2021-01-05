05.01.2021, 19:37

В столичном Кристийне со среды открыты 10 пунктов по сбору новогодних елок


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Viljandi jõulupuu
Viljandi jõulupuuFoto: Kenno Soo

В среду, 6 января, в столичном районе Кристийне стартует кампания по сбору отслуживших новогодних ёлок, в рамках которой горожане смогут бесплатно оставить деревья на одной из десяти площадок для сбора. Кампания продлится до 20 января, после чего партнер Управы Кристийне вывезет собранные елки на таллиннскую комбинированную теплоэлектростанцию Utilitas, в котлах которой деревья превратятся в экологический чистый источник энергии.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, жители района каждый год обращаются в управу с вопросом о том, что делать с использованными рождественскими и новогодними деревьями. ”Уже много лет мы оказываем помощь нашим жителям в этом вопросе, но в отличие от прошлых лет теперь ёлки не будут ни сжигаться, ни измельчаться, а их направят на таллиннские теплоэлектростанции, где они внесут свой вклад в развитие экономики столицы по направлению к климатической нейтральности. Это, несомненно, намного более дружелюбный к природе способ утилизации, который в то же время поможет нам достичь целей в сфере экологии и защиты окружающей среды”, — сказал Рийбе.

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”Просим вас не бросать использованные ёлки возле мусорных контейнеров, но помочь превратить их в новую ценность. На электростанциях Utilitas они станут источником ”зеленой” энергии, которая осветит и согреет наши дома. Кампания по сбору деревьев продлится две недели, и мы напоминаем, что важно, чтобы оставленные в пунктах сбора ёлки были очищены от украшений, не имели подставок и пластиковой упаковки”, — отметил старейшина Кристийне.

С 6 по 20 января в районе Кристийне будут открыты десять специально отмеченных пунктов по сбору ёлок:

• ул.Энергия 6c

• ул.Эндла 51a

• ул.Кирси 3a

• ул.Котка 14a

• ул.Кулднока 12a

Нымме теэ 52 (выходящая на ул.Тюве часть парка Ряэгу)

• Палдиское шоссе, 65b

• ул.Сеэби 34

• ул.Сыстра 1a

• ул.Винди 18b

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