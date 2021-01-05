В столичном Кристийне со среды открыты 10 пунктов по сбору новогодних елок

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, жители района каждый год обращаются в управу с вопросом о том, что делать с использованными рождественскими и новогодними деревьями. ”Уже много лет мы оказываем помощь нашим жителям в этом вопросе, но в отличие от прошлых лет теперь ёлки не будут ни сжигаться, ни измельчаться, а их направят на таллиннские теплоэлектростанции, где они внесут свой вклад в развитие экономики столицы по направлению к климатической нейтральности. Это, несомненно, намного более дружелюбный к природе способ утилизации, который в то же время поможет нам достичь целей в сфере экологии и защиты окружающей среды”, — сказал Рийбе.

”Просим вас не бросать использованные ёлки возле мусорных контейнеров, но помочь превратить их в новую ценность. На электростанциях Utilitas они станут источником ”зеленой” энергии, которая осветит и согреет наши дома. Кампания по сбору деревьев продлится две недели, и мы напоминаем, что важно, чтобы оставленные в пунктах сбора ёлки были очищены от украшений, не имели подставок и пластиковой упаковки”, — отметил старейшина Кристийне.

С 6 по 20 января в районе Кристийне будут открыты десять специально отмеченных пунктов по сбору ёлок:

• ул.Энергия 6c

• ул.Эндла 51a

• ул.Кирси 3a

• ул.Котка 14a

• ул.Кулднока 12a

• Нымме теэ 52 (выходящая на ул.Тюве часть парка Ряэгу)

• Палдиское шоссе, 65b

• ул.Сеэби 34

• ул.Сыстра 1a

• ул.Винди 18b