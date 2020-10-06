В столичном Кристийне разработали новые меры по повышению безопасности жителей

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, одним из факторов профилактики правонарушений является создание безопасной городской среды. ”Жители Кристийне чувствуют себя в общих чертах защищенными, но в то же время есть жалобы на распивающих алкоголь личностей асоциального образа жизни, в летнее время жителей беспокоят шумные компании по ночам, а также по-прежнему доставляет проблемы и безопасность дорожного движения. Управа совместно с полицейскими провела картографирование наиболее проблемных мест и, согласно их предложениям, мы осуществили изменения в городском пространстве, которые, можно сказать, дали положительный эффект”, — подтвердил Рийбе.

Принявшая участие в рейде старший участковый инспектор Пыхьяской префектуры полиции Келли Мийдо подчеркнула, что для того, чтобы обстановка в городе была безопасной по представлениям самих горожан, следует формировать чувство собственника.

”Возможностей для этого очень много, можно использовать камеры видеонаблюдения или устанавливать столбы освещения, чтобы не возникало затененных укромных мест. Сюда же относятся создание парковочных мест и, конечно, налаживание хороших добрососедских отношений. Вместе с тем важно заботиться о посадках как в своих дворах, так и на улицах. Высота кустов, например, могла бы не превышать уровень пояса взрослого человека, а свободных от веток стволов деревьев — чуть выше головы. Тем самым мы уменьшаем возможность кому-либо спрятаться за кустами”, — пояснила Мийдо.

”Ежегодно на основе получаемых от горожан информации на дорожном покрытии опасных участков уличной сети устанавливаются возвышения для борьбы с превышениями водителями скорости движения. Профилактика правонарушений включает в себя, например, еще регулярную обрезку кустарников и деревьев. В течение лета в Кристийне были также ликвидированы несколько мест, где по вечерам происходило нелегальное распивание алкоголя. Дисциплинируют также и камеры наблюдения. За последний год были установлены видеокамеры возле ТЦ Кристийне и в парке Лёвенру, где в прошлые годы вандалы портили парковый инвентарь. В августе-сентябре мы привлекли к обеспечению безопасности еще и охранную фирму K Security, экипажи которой патрулировали в Кристийне по вечерам и внесли свой вклад в гарантию спокойствия на наших улицах. Приятно подтвердить, что в этот период не было отмечено крупных правонарушений, однако хлопот всё же доставили лица в алкогольном опьянении, не желавшие подчиняться распоряжениям”, — добавил Рийбе.