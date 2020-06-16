В столичном Кристийне обновили уличные спортивные площадки

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе одним из приоритетов управы района является поддержка активного и спортивного образа жизни. ”Если на прошлой неделе мы произвели инспекцию всех уличных тренажерных комплексов, то на этой неделе осмотрели площадки для спортивных игр, которые также предоставляют возможность для активного отдыха и общения. На сегодня на пяти площадках были заменены баскетбольные кольца и начерчены новые линии. Просим всех игроков бережно обходиться с инвентарем и соблюдать на площадках чистоту”, — призвал Рийбе.

Новые баскетбольные кольца были смонтированы на площадках в парках Ряэгу и Седерхельми, а также улицах Сеэби, Вялья и Альги.

”Кристийне можно легко считать самым спортивным районом Таллинна. Поскольку мы хотим предложить жителям улучшенные возможности для занятий физической культурой, чтобы спортивный и активный образ жизни стал неотъемлемой частью их жизни, то сейчас мы разрабатываем план того, как в сотрудничестве с лучшими в своих видах спорта атлетами развивать далее наши спортивные услуги и инфраструктуру в районе”, — добавил старейшина Кристийне.