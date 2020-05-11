В столичном Кесклинне в понедельник открыли часть детских площадок

”На выходных были вымыты спортивные площадки в парке Пооламяги, в лесу Ярве и около стадиона A. Le Coq Arena. Сегодня в течение дня они будут открыты. Также на выходных была продезинфицирована примерно половина детских площадок Кесклинна, обнесенных лентами. Сегодня с них будут убраны как ленты, так и запрещающие таблички и площадки будут открыты для пользования”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Всего в районе Кесклинн около 35 детских и спортивных площадок, инвентарь которых необходимо перед открытием тщательно вымыть. Сначала площадки очищаются моющими средствами, а затем все поверхности дополнительно дезинфицируются. Работы осуществляет фирма Mustamäe Haljastuse AS.

Если погода позволит, то завтра и послезавтра будут помыты площадки, которые обнесены временными ограждениями, а также площадки, где забор находится на постоянной основе и которые были заперты на ключ. После дезинфекции площадки будут открыты.

”Порядок выполнения работ может немного поменяться. Просим запастись еще ненадолго терпением. Также хотелось бы подчеркнуть, что использовать можно только те площадки, где уже убраны ленты и временные ограждения. На площадках после их открытия нужно соблюдать правило 2+2.

Напоминающие об этом таблички будут установлены рядом с каждой площадкой”, — добавила Аус.

Таллиннская горуправа одобрила 6 мая программу выхода из чрезвычайной ситуации, исходя из которой смягчение действующих ограничений начнется с 11 мая.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!