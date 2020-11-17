В столичном Кесклинне пройдет конкурс рождественских украшений

”Мы приняли решение расширить наш ежегодный конкурс рождественских витрин и призвать наряду с предпринимателями Кесклинна принять участие в конкурсе и простых жителей района. И почему бы не украсить вместе с окнами, двери и фасады домов? Цель конкурса в том, чтобы город был к праздникам максимально красивым, а предприниматели и местные жители помогли создать праздничную атмосферу”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Конкурс начнется с первым Адвентом 29 ноября и закончится 31 декабря. Всех желающих принять участие в конкурсе просим сообщить об этом через страницу Управы района Кесклинн в Facebook или по электронной почте kesklinn@tallinnlv.ee, приложив к сообщению фотографию с рождественским украшением.

Самые красивые окна, двери или фасады, украшенные к праздникам, будут определены посредством народного голосования. Победители будут объявлены после нового года и получат денежную премию (первые три места). Кроме этого, планируется вручить отдельный приз за повторное использование материалов при создании нового решения.