В столичном Кесклинне пройдет конкурс рождественских украшений
Управа района Кесклинн призывает предпринимателей, фирмы и простых жителей украсить окна, двери или фасады домов, чтобы создать рождественское настроение и принять участие в конкурсе.
Управа района Кесклинн призывает предпринимателей, фирмы и простых жителей украсить окна, двери или фасады домов, чтобы создать рождественское настроение и принять участие в конкурсе.
”Мы приняли решение расширить наш ежегодный конкурс рождественских витрин и призвать наряду с предпринимателями Кесклинна принять участие в конкурсе и простых жителей района. И почему бы не украсить вместе с окнами, двери и фасады домов? Цель конкурса в том, чтобы город был к праздникам максимально красивым, а предприниматели и местные жители помогли создать праздничную атмосферу”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Конкурс начнется с первым Адвентом 29 ноября и закончится 31 декабря. Всех желающих принять участие в конкурсе просим сообщить об этом через страницу Управы района Кесклинн в Facebook или по электронной почте kesklinn@tallinnlv.ee, приложив к сообщению фотографию с рождественским украшением.
Самые красивые окна, двери или фасады, украшенные к праздникам, будут определены посредством народного голосования. Победители будут объявлены после нового года и получат денежную премию (первые три места). Кроме этого, планируется вручить отдельный приз за повторное использование материалов при создании нового решения.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
После перенесённого коронавируса скончался Роман Виктюк
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе