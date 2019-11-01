В столичном Кесклинне начинается кампания по безопасности движения
В воскресенье, 3 ноября, во второй половине дня на нескольких десятках детских площадок в таллиннском районе Кесклинн появятся отражатели.
В воскресенье, 3 ноября, во второй половине дня на нескольких десятках детских площадок в таллиннском районе Кесклинн появятся отражатели.
«Наша кампания „Helkuriabi“ уже стала доброй традицией, цель которой обратить внимание на одно из главных правил безопасного передвижения по городу - быть заметным. В воскресенье вместе с работниками Кесклиннаского молодежного центра и добровольцами мы развесим на 21 детской площадке района сотни отражателей. Мы также призываем людей не только брать себе отражатели с детских площадок, но и приносить свои, если дома их много», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Отражатели появятся в воскресенье после обеда на детских площадках в парке Кадриорг, Полицейском парке, парках Фальги, Тийгивески, Койду, Туви, Лембиту и Вайкне, а также на Башенной площади. Кроме этого, отражатели можно будет взять на детских площадках по адресу угол Юурдевео 13 / Кауба 15, Иманта 43, Вильмси 52с, Пюссироху 10, двор Нарвского шоссе 14а / улицы Пронкси, Видеманни 6а, двор Ластекоду 3/5, Ластекоду 32, Вана-Кельдримяэ 1, Кийкри 2а, Асула 13, а также на остановке Мыйгу.
Кампания продлится пока хватит отражателей.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Обвиняемый в убийстве малыша в саду пытался свести счеты с жизнью
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию