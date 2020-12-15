В столичном Хааберсти начинают реализацию амбициозного зеленого проекта

”Путукавяйл” — самый амбициозный проект развития зеленой инфраструктуры. Мне очень приятно, что проект начинает закрепляться в городском пространстве, и следующем году в районе Хааберсти появится впечатляющая новинка, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — ”Путукавяйл” — часть простирающегося через весь город экологического ”зеленого” коридора. Как выяснилось, на этой территории обитает свыше десяти видов шмелей, большинство из которых — охраняемые в Эстонии виды. Как город, который чтит ”зеленые ценности”, созданием цветочного луга мы вносим вклад в сохранение разнообразия видов. Концепция ”Путукавяйл” ставит нас в пример всей Эстонии и другим городам Европы”.

”Создаваемый цветочный луг будет радовать глаз как местных жителей, так и гостей района, однако он важен и с точки зрения аспекта сохранения природного разнообразия. Растения, которые будут выращиваться на лугу, выбраны с учетом их привлекательности для шмелей, пчел и бабочек — чтобы поддержать разнообразие их рациона и тем самым также и биологическое разнообразие, — сказал старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги. — Если мы хотим быть зеленой столицей, то должны подкреплять это действиями. Именно этим мы и занимаемся в Таллинне”.

Работы начнутся в ближайшее время. Проведение садовых работ не является типичным для декабря, однако это крайне необходимо с точки зрения посева и всхожести местных растений.

”Мы используем семена исключительно отечественных луговых растений, которые в естественной среде к осени осыпаются на землю. Семена растений нуждаются во влаге и в холодном периоде, чтобы весной лучше взойти, — сказала входящий в команду ”Путукавяйл” старший садовник Ботанического сада Лийви Мяэкаллас, которая также является ландшафтным дизайнером и автором создаваемого проекта. — Использованию местных растений содействовал наш хороший партнер Nordic Botanical OÜ, который занимался сбором семян”.

Для создания луга цветов дерн смешивается со слоем песка и скудной почвой, поскольку именно в такой почве представлено наиболее богатое растительное разнообразие с низким количеством сорняков. Следующим летом сорняки прополют, и взору откроются алые лепестки мака и синие цветки живокости. Через пару лет зацветут первые многолетние луговые растения и маковым останется меньше места. Таким образом луг станет самодостаточным сообществом растений, который будут косить 1-2 раза в год. На месте можно будет повстречать множество видов насекомых и бабочек.