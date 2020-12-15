В столичном Хааберсти начинают реализацию амбициозного зеленого проекта

При поддержке районной управы в рамках проекта ”Путукавяйл” в Хааберсти появится первый в Таллинне цветочный луг. Пилотной зоной проекта выбран участок по адресу Эхитаяте теэ, 105С, расположенный в Вяйке-Ыйсмяэ. Работы начнутся уже на этой неделе.
”Путукавяйл” — самый амбициозный проект развития зеленой инфраструктуры. Мне очень приятно, что проект начинает закрепляться в городском пространстве, и следующем году в районе Хааберсти появится впечатляющая новинка, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — ”Путукавяйл” — часть простирающегося через весь город экологического ”зеленого” коридора. Как выяснилось, на этой территории обитает свыше десяти видов шмелей, большинство из которых — охраняемые в Эстонии виды. Как город, который чтит ”зеленые ценности”, созданием цветочного луга мы вносим вклад в сохранение разнообразия видов. Концепция ”Путукавяйл” ставит нас в пример всей Эстонии и другим городам Европы”.
”Создаваемый цветочный луг будет радовать глаз как местных жителей, так и гостей района, однако он важен и с точки зрения аспекта сохранения природного разнообразия. Растения, которые будут выращиваться на лугу, выбраны с учетом их привлекательности для шмелей, пчел и бабочек — чтобы поддержать разнообразие их рациона и тем самым также и биологическое разнообразие, — сказал старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги. — Если мы хотим быть зеленой столицей, то должны подкреплять это действиями. Именно этим мы и занимаемся в Таллинне”.
Работы начнутся в ближайшее время. Проведение садовых работ не является типичным для декабря, однако это крайне необходимо с точки зрения посева и всхожести местных растений.
”Мы используем семена исключительно отечественных луговых растений, которые в естественной среде к осени осыпаются на землю. Семена растений нуждаются во влаге и в холодном периоде, чтобы весной лучше взойти, — сказала входящий в команду ”Путукавяйл” старший садовник Ботанического сада Лийви Мяэкаллас, которая также является ландшафтным дизайнером и автором создаваемого проекта. — Использованию местных растений содействовал наш хороший партнер Nordic Botanical OÜ, который занимался сбором семян”.
Для создания луга цветов дерн смешивается со слоем песка и скудной почвой, поскольку именно в такой почве представлено наиболее богатое растительное разнообразие с низким количеством сорняков. Следующим летом сорняки прополют, и взору откроются алые лепестки мака и синие цветки живокости. Через пару лет зацветут первые многолетние луговые растения и маковым останется меньше места. Таким образом луг станет самодостаточным сообществом растений, который будут косить 1-2 раза в год. На месте можно будет повстречать множество видов насекомых и бабочек.
Такое решение меняет идентичность этой территории — добавляются краски, вносится разнообразие и контраст, а шмелям, пчелам, бабочкам и многим другим насекомым обеспечивается богатое питание. От их работы зависит наш урожай садовых плодов. Насекомые могут добывать себе пропитание на расстоянии в несколько километров, тем самым балконные и садовые растения смогут получить опыление на очень большой территории.
Озеленение разработано в рамках проекта B.Green под эгидой Таллиннского департамента городского планирования, который финансируется из средств программы Центрального региона Балтийского моря 2014-2020. Реализацию проекта цветочного луга поддерживает управа района Хааберсти.
Алимбекова – о сообщении Фуркада, технике Домрачевой и гонке
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов