В столичном Хааберсти муниципальная полиция убрала "наивный" самострой

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в данном случае виновник, принёсший мусор, был известен как управе, так и муниципальной полиции, которые провели с ним разъяснительную беседу о том, что на чужую землю нельзя стаскивать мусор и строить там что-либо. ”Гражданин, свёзший туда мусор и построивший дощатую дорожку при вмешательстве управы понял, что подобное поведение недопустимо и пытался убрать привезённый им мусор”,- сказал Ханимяги и добавил, что на этот раз имеем не с злостным нарушителем, а с жителем района, который по наивности считал подобное поведение допустимым.

”Гражданин начал убирать свезённый мусор, но так как подобная деятельность продолжалась длительное время, то управа на этот раз пришла на помощь и помогла привести участок в порядок”, — сказал старейшина и подчеркнул, что какая бы не была конечная цель, то ни на государственной, ни на частной земле нельзя что-либо строить и тем более складировать там мусор.

”Также нельзя что-либо хранить на чужой земле без разрешения владельца. Мусор, строительные отходы и старые покрышки нужно отвозить на станцию отходов”, -додавил старейшина и призвал всех жителей к внимательности. В данном случае жители наблюдали за действиями свозившего мусор гражданина долгое время и если бы сигнал поступил к нам раньше, то работ по уборке территории было бы гораздо меньше. ”Если вы заметили что кто-то свозит мусор, то сообщите об этом сразу муниципальной полиции или управе, потому что чем позже будет выявлен подобный случай, тем тяжелее будет выяснить виновника и призвать его к ответственности. Также занимает время уборка засорённой территории от мусора”, — сказал старейшина.