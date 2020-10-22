В столичном Хааберсти изменили концепцию в отношении светоотражателей

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что работники управы раздают светоотражатели с целью привлечь внимание жителей к безопасности дорожного движения в тёмное время. „В предыдущие годы мы вешали отражатели на деревьях в районе, но в этом году мы приняли решение в пользу новой концепции и лично напоминаем жителям о необходимости носить отражатель,” пояснил старейшина.

„С каждым днём вечера становятся темнее, что в свою очередь для водителей означает ухудшение видимости, особенно если пешеходы не носят отражатель. В целях этой кампании мы хотим повысить значимость ношения отражателя и подчеркнуть, что отражатель полезен только тогда, когда он на виду, а не в кармане,” продолжил Ханимяги и уточнил, что первые две сотни отражателей уже обрели нового хозяина.