В столичной ветклинике приюта для животных проходит традиционная кампания по вакцинации и стерилизации

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Loomade hoiupaik Foto: Andres Putting

С 10 октября 2019 по 10 декабря 2019 включительно в ветеринарной клинике приюта для животных проходит ставшая уже традиционной кампания по вакцинации, стерилизации и кастрации животных.