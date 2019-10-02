02.10.2019, 08:02

В столичной ветклинике приюта для животных проходит традиционная кампания по вакцинации и стерилизации


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Loomade hoiupaik
Loomade hoiupaikFoto: Andres Putting

С 10 октября 2019 по 10 декабря 2019 включительно в ветеринарной клинике приюта для животных проходит ставшая уже традиционной кампания по вакцинации, стерилизации и кастрации животных.

Дополнительная информация здесь.

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