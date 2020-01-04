В столице за год вернулись из приюта к хозяевам более трех сотен домашних животных

Новый дом нашли 455 кошек, 56 собак, два хомяка, шесть кроликов, две морские свинки, попугай, три крысы и два голубя. К прежнему хозяину смогли вернуться 318 животных – хорек, два кролика, 201 собака, 113 кошек и одна курица. В общей сложности в течение года на улицах столицы были подобраны 1039 животных.

В рамках профилактической работы перед передачей животных в новые дома были стерилизованы или кастрированы 346 кошек и 51 собака.

Несмотря на то, что число поступающих в приют животных в последние годы остается неизменным, количество нашедших дом возросло. Во многом благодаря введенному в 2015 году обязательству чипировать кошек из года в год к себе домой возвращается все больше кошек и котов.

Сейчас в Таллиннском приюте для животных 10 собак и 95 кошек. В последний раз столь небольшое число кошек в приюте было, когда приют на Пальяссааре открылся.

Таллиннский приют для животных расположен по адресу Пальяссааре теэ, 85. Круглосуточно происходит прием вызовов и возврат животных хозяевам, для получения информации обращаться в приют можно с 9 до 19 часов по телефону 514 1431. Приют открыт для посещений ежедневно с 14 до 18 часов.