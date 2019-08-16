В столице временно меняется маршрут движения автобуса номер 20А

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Foto: Madis Veltman

Таллиннский департамент транспорта сообщил, что в связи с закрытием на ремонт улицы Пиллироо, автобусы линии 20А с 17 августа будут направлены в объезд.