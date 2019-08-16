16.08.2019, 10:29
В столице временно меняется маршрут движения автобуса номер 20А
Таллиннский департамент транспорта сообщил, что в связи с закрытием на ремонт улицы Пиллироо, автобусы линии 20А с 17 августа будут направлены в объезд.
Таллиннский департамент транспорта сообщил, что в связи с закрытием на ремонт улицы Пиллироо, автобусы линии 20А с 17 августа будут направлены в объезд.
В направлении Лаагри маршрут пройдет по б. Кадака, Пярнускому шоссе, улицам Вескитамми, Мянниметса, Мёльдре, перекресток с Пиллироо, Мёльдре, Саэ, Мянниметса, Вескитамми, Ваэ — с остановками на объезде Турбасамбла, Лаанику, Лаанику, Турбасамбла, с конечной — поселок Лаагри.
В сторону центра Виру автобус поедет через Ваэ, Вескитамми, Пярнуское шоссе, б. Кадака.
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