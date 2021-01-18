В столице впервые назвали обладателей титула ”Учитель-друг спорта 2020”

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, несмотря на то что конкурс проводится впервые, участие было активным — на титул ”Учитель-друг спорта 2020” было представлено почти 20 кандидатов.

”Все кандидаты являются мастерами своего дела и заслуживают внимания. Число участников конкурса и отмеченные в анкетах характеристики указывают на то, что работающие в школе учителя выполняют свою работу с душой, а их энтузиазм замечают и окружающие”, — отметил Белобровцев.

Обладателями титула ”Учитель-друг спорта 2020” стали: Алари Пыльм (Таллиннская гимназия Куристику), Эва Лайдвеэ (Таллинская пяэскюлаская школа) и Райна Лухакоодер (Таллиннская гимназия Кристийне).

Узнав о награде, Райна Лухакоодер отметила: ”Я удивлена и очень благодарна — эта награда делает меня счастливее! Я признательна своим ученикам, которые любят спорт и отличаются целеустремленностью, а также отзывчивым коллегам и поддерживающему руководству школы. Когда я приехала в Таллинн на работу, была не слишком уверена в себе, но теперь очень довольна. Одним словом, продолжаем в том же духе — будем прививать ученикам любовь к спорту”.

Отборочная комиссия отметила также других кандидатов на титул ”Учитель-друг спорта 2020”: Анти Крик (Таллиннская лаагнаская гимназия), Хейди Сальм (Гимназия Якоба Вестхольма), Маргит Рандвер (Кадриоргская немецкая гимназия), Марко Метт (Таллиннская реальная школа), Михаил Тыртышный (Таллиннская тынисмяэская реальная школа), Райна Каус (Таллиннская гимназия Ярвеотса) и Тийу Корк (Таллиннская ыйсмяэская гимназия).

Кандидатов на звание ”Учитель-друг спорта 2020” характеризует умение преподавать физическую культуру, пробуждая интерес учеников к предмету, а также готовность предлагать внеклассную деятельность и применять на уроке новые методы преподавания.

На конкурсе также учитывались навыки равного обращения и справедливого оценивания учеников, а также умение считаться с особенностями каждого ученика и готовность оказать поддержку в учебе. Комиссия также оценивала, пропагандирует ли кандидат среди учеников физическую активность, вносит ли он вклад в учебную программу по физкультуре, организует ли связанную со спортом внеклассную деятельность.