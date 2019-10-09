В столице создан резервный фонд на случай сильных снегопадов

"Вторым дополнительным бюджетом, - сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, - создана специальная бюджетная позиция "Резерв для чрезвычайных обстоятельств, связанных со снегом". Нам сегодня трудно прогнозировать ситуацию зимой, но если понадобится, мы сможем этот резерв использовать, исходя из количества осадков, загрузки улиц транспортом и возможных экстремальных погодных условий". Кландорф отметил также, что ужесточены требования к содержанию улиц, уточнены санкции за невыполнение договорных условий, значительно ускорена процедура запуска уборочных работ в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас уже Мустамяэская районная управа объявила, а Ныммеская вот-вот объявит тендер на круглогодичный уход за дорогами в соответствии с новыми правилами, нацеленными на более быструю и качественную уборку улиц от снега и борьбу с обледенением, более оперативный вывоз снега. Остальные районы города ведут переговоры о повышении качества ухода в рамках существующих договоров.

За счет средств, выделенных на уход за деревьями в придорожной зоне, намечено ликвидировать 17 опасных деревьев на улице Суур-Сыямяэ, сделать обрезку 97 деревьев на Нарвском шоссе и улице Лаагна, 66 деревьев на улице Вана-Раннамыйза и т.д.