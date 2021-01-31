В столице с 1 февраля стартует музыкальный конкурс ”Таллиннский талант”

Автором и патроном конкурса является мэр Таллинна Михаил Кылварт. По его словам, цель конкурса — дать молодым музыкантам дополнительную мотивацию к дальнейшему развитию своего таланта.

”Для юных талантов участие в конкурсе — отличная возможность выйти на сцену крупнейших концертных площадок и получить обратную связь непосредственно от музыкантов мирового уровня”, — отметил мэр.

”Мы подключили к проекту многих известных эстонских музыкантов, которые смогут подбодрить участников конкурса ”Таллиннский талант” и дать им профессиональную обратную связь. Надеюсь, что подобные контакты на столь высоком уровне будут иметь решающее значение в формировании творческого пути исполнителя”, — подчеркнул Кылварт, призвав всех желающих активно участвовать в конкурсе.

Согласно планам, финальным аккордом конкурса ”Таллиннский талант” станет праздничный концерт в концертном зале ”Эстония” в мае. Двадцать лучших участников конкурса будут награждены одноразовой стипендией в размере 1000 евро, что позволит ребятам развивать свой талант и дальше.

”Цель стипендии — не только премировать лучших, но и выявить юных музыкантов, обладающих потенциалом участия в международных конкурсах, и нуждающихся в поддержке при подготовке к ним. Молодые таланты — наше будущее”, — добавил Кылварт.

В 2021 году состоится конкурс среди вокальных и инструментальных солистов и ансамблей в двух категориях: вокальная музыка и инструментальная музыка. В обоих можно будет сделать выбор между классической, народной или поп-музыкой, или же импровизацией.

Регистрация на конкурс открывается в понедельник, 1 февраля. Приглашаются ученики столичных общеобразовательных школ и школ по интересам в возрасте 7-19 лет. Анкету регистрации должен заполнить наставник участника или представитель учебного заведения. Срок подачи заявок — 20 февраля.

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