В столице продолжается серия бесплатных тренировок на свежем воздухе

Мероприятие проходит уже восьмой год подряд, и продлится до осени. Место встречи остается прежним, каждую среду в 12 часов, у скульптуры льва. Участие совершенно бесплатно.

”В программе каждой тренировки разминка, скандинавская ходьба и упражнения на растяжку. Присоединиться к тренировкам можно и без спортивного инвентаря, ведь главное — это физическая нагрузка, а вместе всегда веселей”, - приглашает тренер Алийс Сарапик (Treksi Teraapia OÜ), всех в парк Лёвенру. ”Я с радостью делюсь своими знаниями о здоровом образе жизни и о том, что нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо в своем теле”.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, серия уличных тренировок в парке Лёвенру очень популярна среди городского населения.

”Никаких возрастных ограничений у данного спортивного мероприятия нет, но при составлении плана тренировок учитывалось, чтобы они подходили как начинающим, так и опытным спортсменам. Я убежден, что занятия спортом хотя бы раз в неделю, принесут пользу, радость и энергию каждому, а уж с таким веселым и жизнерадостным тренером как Алийс, успех точно гарантирован. Приглашаем всех желающих позаниматься спортом в парк Лёвенру! Тренировки бесплатны для всех участников”, — пояснил Рийбе.

Уличные тренировки в парке Лёвенру продолжатся до 2 октября, каждую среду с 12:00 до 13:00 часов.