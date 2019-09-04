В столице Эстонии говорят на 85 языках

Издание содержит сведения об управлении столицей, финансовых показателях, населении, социальной жизни, экономике и окружающей среде, дает возможность проследить динамику, в том числе по регионам и городским районам. Для сравнения приводятся данные за предыдущие четыре года, а также соответствующие показатели по Эстонии и Харьюскому уезду.

Сборник содержит 260 таблиц, 19 тематических карт и 102 рисунка, включает прогноз населения на 2019-2045 годы, сравнительную статистику с другими близлежащими столицами — Ригой, Вильнюсом, Хельсинки, а также с Петербургом.

Некоторые факты: в Таллинне живут по пять и более представителей 107 национальностей, в качестве домашних используются 85 языков, высшее образование приобретают в Таллинне 3308 иностранцев, в Таллинне самый высокий в Эстонии удельный вес людей в возрасте 15-64 лет и самый низкий — детей и пожилых людей. Таллином как средой обитания удовлетворены 93% жителей, средой обитания в своем районе — 91%. .

Издание вышло на эстонском и английском языках. Русско-англоязычная версия доступна на сайте.

Первый такого рода сборник был издан в 1880 году на немецком языке под названием „Verwaltung der Stadt Reval”. Под нынешним названием сборник впервые вышел в 1992 году.