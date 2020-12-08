В стиле ретро: после масштабной реновации вновь распахнет двери популярное в советское время столичное кафе

Популярное в советское время кафе не использовалось последние десятилетия по назначению, и там располагались репетиционная, зал типа блэкбокс, а также склад. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, изначально для помещения рассматривались другие функции, нежели кафе.

”Рассматривались другие варианты, например, создание дополнительного помещения для проведения культурных мероприятий, но по итогам долгих обсуждений был найден компромисс. В кафе будут возможности для проведения культурных мероприятий”, — сказал Ярвелайд.

Кафе упоминается в нескольких произведениях, теплыми словами его вспоминают многие деятели культуры, например, по словам писателя Энна Ветемаа, ”Леэло” в период своего расцвета отличалось от заведений центра столицы. ”По сравнению с центром, где в кафе было не найти свободного стола, в ”Леэло” царил спокойный ритм, где можно было попить кофе, выпить и поесть”.

Кафе планируется оформить в стиле 1960-х. Кроме основного помещения также будут отремонтированы вспомогательные помещения, будут заменены двери, выходящие на улицы Сальме и Гранийди. Для решения характерной для подвала проблемы влажности будет установлен дренаж. Ремонт будет проведен на площади в 3 053 квадратных метров.

”В случае ремонта кафе мы будем придерживаться того же принципа, как с недавно завершенным строительством малого театрального зала, который сейчас у нас арендует Городской театр. Новое кафе должно быть универсальным, его работа не должна мешать работе остальной части культурного центра и наоборот. Новое ”Леэло” определенно станет очень хорошим дополнением к культурному центру ”Сальме”, потому что оно создает для нас новые возможности как для общинного центра. Вскоре мы объявим конкурс на поиск достойного арендатора для кафе”, — сказал директор культурного центра ”Сальме” Стен Светляков.

По словам Светлякова, речь идет о сложном и требовательном проекте, так как расположенное на нулевом этаже кафе находится в самом сердце культурного центра, рядом с театральным залом и вестибюлем, но не отвечает в точности чертежам советского времени.