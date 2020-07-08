В Старом порту начались испытания системы Seabin

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, резервуар устройства опорожняется от мусора раз в два дня, после чего отходы сортируются и анализируются.

”Полученные сведения заносятся в международную базу данных — это помогают осуществлять добровольцы из числа студентов-экологов Таллиннского университета. Кроме того, студенты продемонстрируют участвующим в проекте детям, как работает уловитель мусора, как сортировать отходы, и объяснят, куда вывозить собранный мусор, — сказал Кландорф. — Главное — разъяснить детям, почему попавший в море мусор представляет опасность для окружающей среды и что можно сделать со своей стороны для того, чтобы море стало чище”.

Руководитель Таллиннского порта Вальдо Кальм подчеркнул, что чистота моря, защита окружающей среды и бережное отношение к природе — это ключевые слова, из которых, прежде всего, исходит предприятие Tallinna Sadam при осуществлении долгосрочного стратегического планирования.

”Чистый воздух и чистое Балтийское море — наши приоритеты в устойчивом развитии. В прошлом году был построен первый причал с возможностью подключения к береговому электричеству, который уже этим летом начнет обслуживать суда линии Таллинн-Стокгольм. К концу года на использование берегового электричества будут переведены и швартующиеся в Старом порту лайнеры, курсирующие между Эстонией и Финляндией. Благодаря этому в Старом порту уменьшатся объемы выхлопных газов от судовых двигателей и уровень шума. Также в этом году на трех причалах появятся системы автоматической швартовки, которые позволят судам совершать меньше маневров”, — сказал Кальм, отметив, что по опыту Хельсинкского порта можно говорить о том, что системы автоматической швартовки очень хорошо себя зарекомендовали.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства проведет этим летом возле уловителя мусора ряд нацеленных на экологическое просвещение мероприятий. В июле и августе в образовательной программе Seabin примут участие столичные детские сады, а в сентябре — школьники. Для участия в образовательной программе системы сбора морского мусора следует зарегистрироваться на сайте https://www.tallinn.ee/Seabin. Программы будут проводиться как на эстонском, так и на русском языках.