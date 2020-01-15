В Старом городе установили табличку на здании, где размещалась старейшая русская школа Эстонии

”У этого здания очень богатая история. Мы имеем дело с очень хорошо сохранившимся типичным зданием средневекового Таллинна, в котором одновременно были и жилые помещения, и склад. Начиная с 19 века в здании несколько десятков лет находилась старейшая русская школа Эстонии — предшественница нынешней Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, которой недавно исполнилось 230 лет”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Здание, на котором установлена информационная табличка, упоминалось уже в 14 веке и у него долгая и красочная история. С 14 по 19 век владельцами здания были купцы. В 1807 году здание было передано императорскому Тартускому университету. С 1873 по 1934 год в здании располагалась русская начальная школа, которая являлась предшественницей Таллиннской Тынисмяэской реальной школы. В открытии таблички приняли участие нынешние ученики школы и директор Нина Сытник.

В 1936 владельцем здания стало местное самоуправление, а во время Второй мировой войны в здании вновь была русская школа. После войны до 1993 года в здании работали несколько школ, таких как Ремесленное училище №1 и другие профучилища. В 1996 году здание было признано культурным наследием. Сейчас в здании по адресу Пикк 69 расположены отель Regent и ресторан Castello.

Илья Матусихис (Pealinn/Stolitsa)