В Старом городе Таллинна вновь заработал каскадный водопад

”В прошлом году в ходе реконструкции сквера Китсеаэд выяснилось, что вода стекает по каскадному водопаду неправильно и поэтому пришлось заказать его ремонт. Работы должны были быть готовы к 6 июля, но городское учреждение Kadrioru Park сделало их быстрее. В ходе работ укрепили кладку, сделали правильный наклон ступенек и установили сетку, чтобы водопад не засорялся”, — сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.

Работы были заказаны Управой района Кесклинн и отделом охраны старины Таллиннского департамента городского планирования. Стоимость работ составила 4900 евро.

”Теперь появилась еще одна причина посетить реконструированный и открытый для жителей Таллинна и гостей столицы сквер Китсеаэд в Старом городе”, — добавил Свет.

Небольшая зеленая зона, которую в честь главной достопримечательности — скульптуры косули, созданной скульптором Яаном Коортом, называют Китсеаэд, была полностью реконструирована прошлой осенью. В прошлом году в ходе реконструкции в сквере были построены дорожки и восстановлены лестницы, которые ведут из сквера на улицу Нунне. Появилось новое освещение и озеленение, были установлены скамейки. Сам сквер, долгое время закрытый для людей, был вновь открыт для посещения.