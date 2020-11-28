В Старом городе оживут рождественские окна и будет зажжена свеча первого Адвента

”В воскресенье в 14:00 мэр Таллинна Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу зажгут свечу первого Адвента на Ратушной площади. После этого можно будет в церкви Катарийны подсветить невидимую елку и потом насладиться концертами на улице Виру. Стоит также зайти на улицу Пикк и посетить художественную галерею на свежем воздухе, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Рождественская программа в этом году особенная и рассредоточена по всему городу. Принять в ней участие можно прогуливаясь на свежем воздухе и не заходя при этом в помещения. Но, несмотря на это, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию”.

С завтрашнего дня и до 10 января улица Пикк от кафе Maiasmokk до улицы Вайму превратиться в подсвеченную художественную галерею, которая открыта круглосуточно. В окнах и витринах галереи можно увидеть настоящую игру теней и света, 3D-картины и сказочные декорации. Свои работы показывают молодые студенты-художники, а также действующие художники Маари Соеков, Беллийси Сеэнемаа, Пирет Картус и члены Ассоциации художников моды и Гильдии Антониуса.

Окна и витрины улицы Виру удивят прохожих музыкальными и танцевальными представлениями. 29 ноября и 19 декабря в 16:00 обычные окна и витрины превратятся в настоящие концертные сцены. Окна и витрины будут оживать по очереди. Каждый желающий, прогуливаясь от одной витрины к другой, сможет насладиться беспрерывными концертами в течение часа. Концертную программу составит Сийм Аймла вместе с Таллиннской музыкальной школой им. Георга Отса. Будет звучать как классическая, так и джазовая и поп-музыка. Выступят Хелин-Мари Ардер и неподражаемые The Swingin’ Sisters.

Кроме музыкальных окон на улице Виру появятся и танцевальные окна. 5 и 20 декабря с 16:00 в окнах и витринах можно будет увидеть балерин и уличных танцоров. Небольшие танцевальные представления в разных жанрах — от классического до современного танца — покажут молодые танцоры Эстонского танцевального агентства. Программу подготовили хореографы Хелен Пихель, Лийса Лайне и Юлия Конева, а также учителя классического танца Дагмар Ранг-Саал и Валерия Янушкевич.