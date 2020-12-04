В Старом городе можно будет полюбоваться световыми инсталляциями и танцем

”Набирающая обороты Таллиннская рождественская программа предлагает на выходных много интересного. Например, на Башенной площади зажгут целый ряд световых инсталляций, а в субботу на улице Виру вновь оживут витрины, которые станут в этот раз танцевальными сценами”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Мини-фестиваль ”Малый свет” начнется на Башенной площади сегодня и продлится до 6 декабря. Световые инсталляции будет зажжены от заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель.

5 декабря в 16.00 окна улицы Виру превратятся в танцевальные сцены, на которых можно будет увидеть как балетные, так и постановки современного танца юных учеников Эстонского танцевального агентства. Руководители-хореографы Хелена Пихель, Лийса Лайне и Юлия Конева, преподаватели классического танца — Дагмар Ранг-Сааль и Валерия Янушкевич.

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