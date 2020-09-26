В Старом городе изменится порядок вывоза мусора

”Начиная с октября весь Кесклинн перейдет на систему организованного вывоза мусора, что является началом новой более дружелюбной к природе эпохи. Теперь во всем районе появится возможность утилизировать отсортированный по видам мусор, экономя при этом деньги и более бережно относясь к природе. Последний аспект особенно важен с учетом того, что Таллинн стремится стать Зеленой столицей Европы”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Кроме этого, управа теперь может влиять на формировании цен, так как Департамент предпринимательства Таллинна заключил сроком на пять лет договор со сделавшим лучшее предложение Таллиннским центром вторичного использования отходов (TJT), в рамках которого установлены фиксированные цены и изменить которые можно только с согласия управы.

Таллиннский центр вторичного использования отходов (TJT) в сентябре заключает договора с новыми клиентами в Старом городе. Договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания tallinnavedu.ee/calculator/, в конторе TJT по адресу Суур-Сыямяэ, 29а, а также 28 сентября и 5 октября с 14.00 до 18.00 в управе района Кесклинн по адресу Нунне, 18.

TJT будет вывозить мусор на новых автомобилях и предлагает арендовать или купить контейнеры для биоразлагаемых отходов, картона и бумаги, смешанных бытовых отходов, а также дополнительно для стеклянных отходов. Отдельно можно заказать вывоз крупногабаритных отходов и листьев. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tjt.ee, по телефону 609 6410 или по электронной почте info@tallinnavedu.ee.