26.09.2020, 09:20

В Старом городе изменится порядок вывоза мусора


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В Старом городе изменится порядок вывоза мусора
Foto: Martin Dremljuga

Начиная с 1 октября система организованного вывоза мусора распространится и на Старый город.

”Начиная с октября весь Кесклинн перейдет на систему организованного вывоза мусора, что является началом новой более дружелюбной к природе эпохи. Теперь во всем районе появится возможность утилизировать отсортированный по видам мусор, экономя при этом деньги и более бережно относясь к природе. Последний аспект особенно важен с учетом того, что Таллинн стремится стать Зеленой столицей Европы”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

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Кроме этого, управа теперь может влиять на формировании цен, так как Департамент предпринимательства Таллинна заключил сроком на пять лет договор со сделавшим лучшее предложение Таллиннским центром вторичного использования отходов (TJT), в рамках которого установлены фиксированные цены и изменить которые можно только с согласия управы.

Таллиннский центр вторичного использования отходов (TJT) в сентябре заключает договора с новыми клиентами в Старом городе. Договор о вывозе мусора можно заключить в среде самообслуживания tallinnavedu.ee/calculator/, в конторе TJT по адресу Суур-Сыямяэ, 29а, а также 28 сентября и 5 октября с 14.00 до 18.00 в управе района Кесклинн по адресу Нунне, 18.

TJT будет вывозить мусор на новых автомобилях и предлагает арендовать или купить контейнеры для биоразлагаемых отходов, картона и бумаги, смешанных бытовых отходов, а также дополнительно для стеклянных отходов. Отдельно можно заказать вывоз крупногабаритных отходов и листьев. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tjt.ee, по телефону 609 6410 или по электронной почте info@tallinnavedu.ee.

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