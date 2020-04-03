В США приступают к испытаниям лекарства от COVID-19, разработанного при участии ученого из Эстонии(32)
В США начинаются клинические испытания лекарства от COVID-19, разработанного с участием эстонского ученого, пишет Eesti Ekspress.
В США начинаются клинические испытания лекарства от COVID-19, разработанного с участием эстонского ученого, пишет Eesti Ekspress.
О необходимости как можно быстрее приступить к испытаниям на людях говорил и сам президент Дональд Трамп.
В разработке препарата с содержанием на т. н. ”клеток-убийц” принимал участие эстонский ученый Танель Махлакыйв. ”На самом деле сейчас точно не известно, что случится, когда наше лекарство дойдет до легких. Поэтому нам и нужны испытания”, — сказал Махлакыйв.
”Мы разошлем больницам лекарство и получим от них образцы анализов, которые покажут, произойдут ли в иммунной системе какие-то изменения. Уменьшится ли уровень вируса, опасны клетки или нет”, — сказал он.
Сможет ли данный вид терапии помогать в лечении COVID-19, станет известно в течение нескольких месяцев. Ранее испытания Celularity доказали безопасность использования клеток-убийц при лечении окнобольных.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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