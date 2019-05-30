В США на продажу книг отправляется рекордное число эстонских студентов

В первый раз продавать от двери к двери образовательные книги и копить деньги на учебу из Эстонии в США отправятся 205 студентов, а еще 170 студентов уже бывали в США один или несколько раз.

”Каждое лето число студентов все увеличивается. В сравнении с прошлым годом, например, количество участников из Эстонии выросло на 30 человек, и число студентов из других стран под нашим руководством — также на 30 человек”, — порадовался представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк.

Под руководством эстонцев заниматься продажами отправляются студенты из Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии. ”До сих пор именно эстонцы были наиболее многочисленными и успешными, и уже несколько лет подряд привозят домой награды за лучшие результаты”, — отметил Кукк.

Этим летом эстонцы будут работать в 23 штатах: от Аляски до Техаса и Калифорнии.