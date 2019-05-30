В США на продажу книг отправляется рекордное число эстонских студентов

Уже менее, чем через две недели в США из Эстонии отправятся рекордные 375 студентов, участвующих в программе Southwestern Advantage. К ним присоединятся еще около 300 студентов из соседних стран, которые будут работать под руководством эстонцев.
В первый раз продавать от двери к двери образовательные книги и копить деньги на учебу из Эстонии в США отправятся 205 студентов, а еще 170 студентов уже бывали в США один или несколько раз.
”Каждое лето число студентов все увеличивается. В сравнении с прошлым годом, например, количество участников из Эстонии выросло на 30 человек, и число студентов из других стран под нашим руководством — также на 30 человек”, — порадовался представитель Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукк.
Под руководством эстонцев заниматься продажами отправляются студенты из Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Словакии. ”До сих пор именно эстонцы были наиболее многочисленными и успешными, и уже несколько лет подряд привозят домой награды за лучшие результаты”, — отметил Кукк.
Этим летом эстонцы будут работать в 23 штатах: от Аляски до Техаса и Калифорнии.
Студенты отправляются в США на следующей неделе, чтобы уже в начале июня собраться в штаб-квартире компании в Нашвилле, где состоится последний масштабный тренинг продолжительностью несколько дней. Затем продавцы разделятся на группы и отправятся работать в разные штаты.
”Мы надеемся, что наши замечательные студенты в этом году вновь побьют рекорды. Я уверен в том, что обязательно будет превышен прошлогодний лучший результат продаж, когда один наш студент за лето смог заработать порядка 80 000 долларов чистой прибыли, — добавил Кукк. — Разумеется, хорошей практикой для нас стала только что состоявшаяся кампания Kevadkoputus, в рамках которой студенты собрали для SOS Lasteküla рекордные 69 000 евро”.
Впервые эстонские студенты участвовали в летней работе Southwestern Advantage в 2001 году.