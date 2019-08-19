19.08.2019, 12:53

В среду в Ыйсмяэ строители продолжат реконструкцию развязки Хааберсти


rus.delfi.ee
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Rekonstrueeritud Haabersti ristmiku avamine
Mullu valminud Haabersti ristmiku ümberehitusFoto: Karin Kaljuläte

В среду, 21 августа, в Ыйсмяэ начнется строительство пешеходно-велосипедной дорожки при Палдиском шоссе, это станет продолжением реконструкции развязки Хааберсти и соединит участки дорожки, созданные при строительстве бетонной дороги на Палдиском шоссе.

Вице-мэр Калле Кландорф рассказал, что при планировании трассы пешеходно-велосипедной дорожки учитывались необходимость максимально сохранить существующее озеленение и перспектива расширения Палдиского шоссе, на котором запланировано по две полосы в каждом направлении. ”На перекрестке Палдиского шоссе при озере Харку и въезде на Ыйсмяэ теэ для безопасности пешеходов будут созданы островки безопасности с гранитными бордюрами”, — добавил Кландорф.

Длина пешеходно-велосипедной дорожки составит 1.2 км, ширина асфальтового покрытия — 4 метра. На этом участке установят три скамьи, мусорные ящики и оборудуют места для отдыха со стойками для велосипедов. Освещение вдоль дорожки будет светодиодным, с особым освещением и камнями Брайля для слабовидящих на переходах.

По заказу Таллиннского коммунального департамента проектную документацию составило предприятие Teedeprojekt . Строительные работы осуществит Warren Teed OÜ, договорная стоимость работ — 470 000 евро.

Дорожка будет открыта в конце октября.

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