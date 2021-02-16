В среду управа столичного Кристийне проведет онлайн-инфочас по вопросам пожаробезопасности

Гостьей инфочаса станет руководитель бюро превенции Пыхьяского спасательного центра Рейли Кулль, модератором встречи выступит старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Поскольку пожарная безопасность — крайне важная тема, касающаяся всех нас, то наряду с обычной аудиторией мы приглашаем принять активное участие в инфочасе всех жителей города. Постараемся совместными усилиями создать гарантию того, чтобы свести количество несчастных случаев к минимуму.

К сожалению, в такие холодные и снежные зимние месяцы, как сейчас, опасность возникновения пожаров выше, и особенно это касается в кварталах частной жилой застройки, которых довольно много в Кристийне. Но и жителям многоквартирных домов также не стоит забывать о базовых правилах противопожарной безопасности, речь на инфочасе пойдет и о датчиках дыма и угарного газа”, — подчеркнул старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

В ходе февральского инфочаса для квартирных товариществ в Кристийне будут обсуждены следующие темы:

- Как обеспечить противопожарную безопасность своего жилища?

- Каковы наиболее распространенные ошибки и выводы, сделанные сотрудниками Спасательного департамента в ходе надомных консультаций?

- Что необходимо учесть жителям многоквартирных домов?

- Как районная управа может помочь в деле обеспечения пожаробезопасности жилищ?

Присылайте ваши вопросы на адрес э-почты Marju.Korts@tallinnlv.ee, их также будет возможно задать в ходе инфочаса в комментариях в фейсбуке.

Онлайн-инфочас пройдет на странице управы Кристийне.