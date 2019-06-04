В среду Таллинн будет чествовать лучших выпускников

Вице-мэр Вадим Белобровцев рассказал, что проведение Таллиннского приема для выпускников гимназий стало доброй традицией. ”Так город благодарит ребят за их старания и высокие результаты — окончание гимназии с золотой или серебряной медалью, — сказал Белобровцев. — Радостно отметить, что, в сравнении с прошлыми двумя годами, число медалистов возросло. В этом году столь высоких результатов достигли 350 человек из 48 школ: 188 окончили школу с золотой, 162 — с серебряной медалью”.

В 2016/2017 учебном году с медалью окончили гимназию 304 ученика (161 — золотая, 143 — серебряных), в 2017/2018 гг. — 292 (153 золотых, 139 серебряных).

От имени выпускников выступят Кармен Сандра Кууск из Таллиннской реальной школы, а также Лаура Пичугина и Андрей Панкратов из Таллиннской Паэской гимназии.

На приеме выступит певица Керли Кивилаан.