В среду Союз юристов Эстонии предлагает жителям Таллинна бесплатную помощь

Правовая помощь будет оказываться по вопросам нотариальных сделок, наследственного права, семейного права, алиментов, пособий, закона о трудовом договоре, исполнительного производства, банкротства юридических и физических лиц, обращения в суд, требований к исковым заявлениям, ускоренного рассмотрения налоговых поручений, общения и оформления документов при общении с государственными учреждениями и самоуправлениями, защиты потребителя и рассмотрения связанных с этим жалоб, деятельности квартирных товариществ, договорного и обязательственного права.

Помощь будут оказывать высококвалифицированные специалисты, в том числе присяжные адвокаты, нотариусы, банкротные управляющие, судебные исполнители и т.д. Консультации проводятся как на эстонском, так и русском языке. Предварительная регистрация не требуется. Обслуживание в порядке живой очереди.

До 14 июня бесплатную юридическую помощь в Таллинской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7) и Мустамяэской районной управе (ул. Таммсааре, 135) оказывают также студенты Таллинского и Тартуского университетов.

Со временем приема можно ознакомиться на сайте.