03.12.2019, 17:38

В среду по всей Эстонии отметят 100-летие со дня начала мирных переговоров в Тарту

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Sinimustvalge 100
SinimustvalgeFoto: Priit Simson

4 декабря в Таллинне в доме Поска уроком истории будет отмечена 100 годовщина со дня начала мирных переговоров в Тарту. В течение дня будут также зажжены мемориальные свечи в местах, где родились члены мирной делегации от Эстонии.

«4 декабря со дня начала в Тарту мирных переговоров между Эстонской Республикой и Советской Россией исполняется ровно 100 лет. Два месяца спустя переговоры привели к подписанию мирного договора, которым Россия признала независимость Эстонской Республики. Это также открыло путь к признанию независимости Эстонии de jure и для других стран. Благодаря Тартускому мирному договору Эстония была принята международную семью», – сказал председатель руководящей группы Eesti Vabariik 100 Тоомас Кихо.

Столетие со дня начала мирных переговоров будет отмечено 4 декабря в 17:00 в доме Поска в Таллинне (ул. Яана Поска, 8) торжественным уроком истории. Мемориальные свечи будут зажжены в местах рождения и на могилах членов мирной делегации в следующем порядке:

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9:30 - урок истории и возложение свечей в месте рождения Майта Пюуманна/Пуюметса рядом с бывшей школой Перила (волость Раазику, Харьюмаа)

10:00 - памятные моменты у дома Яана Поска (Йыгеваская волость, Йыгеваский уезд)

11:00 - зажжение мемориальных свечей и воспоминания в месте рождения Антса Пийпа (Вильяндиская волость, Вильяндиский уезд)

11:15 - зажжение мемориальных свечей рядом с памятником Юлиусу Сельямаа (город Синди, Пярнуский уезд)

14:00 - мемориальное собрание на хуторе, где родился Яан Соотс (Тырваская волость, Вильяндиский уезд)

15:15 - зажжение мемориальных свечей на таллиннском кладбище Рахумяэ, на могиле Юлиуса Сельямаа

15:45 - зажжение мемориальных свечей на таллиннском кладбище Сиселинна, на могиле Яана Поска

16:15 - зажжение мемориальных свечей на таллиннском кладбище Метсакальмисту, на могиле Майта Пюуманна

16:30 - зажжение мемориальных свечей на таллиннском кладбище Метсакальмисту, на могиле Антса Пийбу

В 16:00 в открытом молодежном центре Тырва будет показан фильм «Генерал-майор Яан Соотс».

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