В среду на онлайн-инфочасе расскажут о реконструкции жилых домов при поддержке KredEx

Старейшина Кристийне призвал всех присоединиться к онлайн-мероприятию, которое пройдет в социальной сети фейсбук в среду, 18 ноября в 16:00.

”Тема очередного инфочаса — ”Заводская реконструкция многоквартирных домов”. По сравнению с обычными проектами по реконструкции, целью ее заводского варианта является изготовить массовым методом подходящие многоквартирным домам элементы кровли и внешних стен, уже содержащие утепление, оконные рамы и системы вентиляции. Это означает, что на строительном объекте нужно будет лишь выполнить работы по монтажу этих элементов и, при необходимости, по внутренней отделке помещений. Работа будет выполнена быстрее, а благодаря помощи фонда KredEx еще и заметно дешевле для квартирного товарищества”, — пояснил Рийбе.

Заведующая отделом жилищного строительства и энергоэффективности фонда KredEx Трийн Рейнсалу отметила, что объем пособия составляет 50% от стоимости работ или до 1 000 000 (одного миллиона) евро на квартирное товарищество. ”Поскольку это совершенно новый метод в Эстонии, проектировщика и строителя для товариществ, получающих поддержку, KredEx выберет на основе открытого конкурса. Надеемся, это придаст товариществам больше смелости и уверенности, чтобы вместе с государством

Этот метод реконструкции и условия получения пособия по его осуществлению мы более подробно обсудим в ходе онлайн-инфочаса для квартирных товариществ. Свои вопросы вы сможете отправить заранее или задать их во время трансляции. По теме выступит руководитель проекта SA KredEx по повышению энергоэффективности зданий Калле Кууск, который готов ответить на все дополнительный вопросы, модератором инфочаса станет старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Инфочас состоится 18 ноября с 16:00 до 17:00 на странице Управы Кристийне в Facebook.