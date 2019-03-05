В среду Керсти Кальюлайд встретится с председателями всех прошедших в парламент партий

На 8:30 назначена встреча с председателем Партии реформ Каей Каллас, на 10:00 — с председателем Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартом Хельме, на 11:00 — с председателем "Отечества" Хелиром-Валдором Сеэдером, на 12:00 — с председателем Социал-демократической партии Евгением Осиновским, на 15:00 — с председателем Центристской партии Юри Ратасом, передает rus.err.ee со ссылкой на Канцелярию президента.

Согласно конституции, президент назначает кандидата в премьер-министры, в чьи обязанности входит формирование нового правительства. По традиции президент делает это предложение председателю партии, набравшей больше всего голосов на парламентских выборах.

На прошедших 3 марта выборах реформисты получили 34 мандата (+4 по сравнению с выборами-2015), центристы — 26 (-1), национал-консерваторы — 19 (+12), отечественники — 12 (-2) и социал-демократы — 10 (-5). В состав Рийгикогу входит 101 депутат.