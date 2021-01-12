В среду — итоговое чтение законопроекта о референдуме. Оппозиция надеется на канцлера права

"Я и первый вице-спикер Хелир Сеэдер сочли, что комиссия действовала в соответствии с буквой и духом регламента Рийгикогу. Второй вице-спикер Cийм Каллас занял позицию противоположную, и поскольку к консенсусу мы не пришли, решение должен будет принять большой зал", — заявляет спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE)

То есть в среду, прежде чем начать обсуждение проекта решения о референдуме, депутатам придется вынести вердикт относительно событий в конституционной комиссии.

"Я надеюсь, что канцлер права решит пойти в Государственный суд, поскольку здесь абсолютно прямое нарушение норм закона, и я думаю, что без решения Государственного суда оставлять этот очень опасный для нашей демократии прецедент нельзя", — утверждает Осиновский.

Сами депутаты не могут пожаловаться в Госсуд, у канцлера юстиции такая возможность будет в течение двух недель после того, как Рийгикогу примет решение о проведении референдума.

Вопрос референдума звучит так: ”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”

Референдум планируется провести 18 апреля.