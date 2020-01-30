В среду члены Рийгикогу голосовали до 23 часов. Доплачивают ли им за работу ночью? А сколько они вообще зарабатывают?

В среду, 29 января, состоялось голосование по пенсионной реформе — парламент решил, что эстоноземельцы смогут снимать деньги со второй пенсионной ступени. Обсуждение началось в 14 часов и закончилось лишь в 23:05. RusDelfi узнал, доплачивают ли политикам за ненормированную работу после 22:00.
Коммуникационное бюро Рийгикогу ответило, что членам парламента не платят за переработку, так как они не работают по рабочему договору. У них фиксированный оклад для госчиновников.
Обычный член Рийгикогу зарабатывает в месяц 4009 евро и 40 центов (брутто). Председатель комиссии чуть больше. Самая большая зарплата у спикера Хенна Пыллуааса — 6168,31 евро в месяц. Плюс им компенсирует расходы на топливо, официальные встречи и обучение. Подробнее о зарплатах и бонусах можно прочитать здесь.
В среду, 29 января, заседание началось в 14 часов, закончилось в 23:06.
"Вначале, когда реформисты и соцдемы приклеили плакаты, председатель Рийгикогу потребовал убрать лозунги. Они не согласились. Тогда сначала объявили один перерыв, потом второй. После второго, председатель объявил что руководство Рийгикогу приняло решение, что в зале не должно быть лозунгов. Тогда члены Партии Реформ и Социал-демократы отклеили плакаты от пультов. И заседание началось примерно в 14.45", — говорит центристка Мария Юферева-Скуратовски.
По ее словам, быть в зале до 11 часов вечера приходится нечасто, но отметила, что в этом нет особой сложности, так как она привыкла много работать.
С 14 до 23 часов в основном реформисты и социал-демократы задавали вопросы, выражали недовольство и высказывали мнение о реформе, коалиция же наоборот, рассказывала о плюсах. Результат — 56 за и 45 против. На месте присутствовали все члены Рийгикогу.
Сами заседания в парламенте проходят не так часто и крайне редко длятся до позднего вечера. Они не начинаются раньше 10 часов утра, а в пятницу и на выходных их и вовсе нет.
Подробнее об изменениях в пенсионной системе читайте ЗДЕСЬ.
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