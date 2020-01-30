В среду члены Рийгикогу голосовали до 23 часов. Доплачивают ли им за работу ночью? А сколько они вообще зарабатывают?

"Вначале, когда реформисты и соцдемы приклеили плакаты, председатель Рийгикогу потребовал убрать лозунги. Они не согласились. Тогда сначала объявили один перерыв, потом второй. После второго, председатель объявил что руководство Рийгикогу приняло решение, что в зале не должно быть лозунгов. Тогда члены Партии Реформ и Социал-демократы отклеили плакаты от пультов. И заседание началось примерно в 14.45", — говорит центристка Мария Юферева-Скуратовски.

По ее словам, быть в зале до 11 часов вечера приходится нечасто, но отметила, что в этом нет особой сложности, так как она привыкла много работать.

С 14 до 23 часов в основном реформисты и социал-демократы задавали вопросы, выражали недовольство и высказывали мнение о реформе, коалиция же наоборот, рассказывала о плюсах. Результат — 56 за и 45 против. На месте присутствовали все члены Рийгикогу.

Следует отметить, что после этого голосования было еще два обсуждения по темам культурной политики, Закона о судовых флагах, но на них уже было куда меньше людей. Официально день Рийгикогу закончился в час ночи.

Сами заседания в парламенте проходят не так часто и крайне редко длятся до позднего вечера. Они не начинаются раньше 10 часов утра, а в пятницу и на выходных их и вовсе нет.

Рабочий график парламентариев. Источник: riigikogu.ee

Подробнее об изменениях в пенсионной системе читайте ЗДЕСЬ.