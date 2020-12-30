В список льготных медуслуг будут добавлены новые методы лечения

Руководитель отдела специализированных медицинских услуг Больничной кассы Тийна Сатс сообщила, что список льготных медуслуг в области специализированной медицинской помощи обновляется ежегодно путем добавления новых услуг, изменения условий их оказания или обновления цен.

”Медицина постоянно развивается, поэтому список услуг необходимо обновлять в соответствии с возможностями нашего общего "кошелька" системы медицинского страхования. Для этого в список будут включены медицинские услуги, которые обладают терапевтическим эффектом и для которых сбалансированы дополнительные преимущества услуги и затраты на нее. Всего было добавлено около 30 новых медицинских услуг и в целях модернизации пересмотрели сотни услуг с операциями, обследованиями и процедурами в области урологии и кардиологии, все они получили новые названия и цены”, — сказала Сатс.

Вместе с союзом врачей-специалистов Больничная касса пересмотрела список медицинских услуг в области кардиологии, чтобы названия услуг лучше всего отражали работу, которую необходимо выполнить, и то, что необходимо для оказания этих услуг. Все вышеперечисленное определяет и цену медицинской услуги. Также в список было добавлено около десять новых медицинских услуг, из них Сатс выделила телеметрическое контрольное наблюдение за пациентом с кардиостимулятором, которое автоматически передает параметры здоровья пациента в медицинское учреждение. Благодаря этому учреждение может немедленно связаться с пациентом в случае отклонений показателей.

”Многие услуги уже финансируются Больничной кассой, и теперь очередь за новыми методами лечения, которые необходимы в случаях, когда предыдущие варианты лечения не подходят человеку по каким-либо причинам. Медицинские услуги становятся все более сложными, и мы стараемся идти в ногу со временем в зависимости от возможностей имеющихся средств, предназначенных для финансирования сферы лечения”, — добавила Сатс.

В области урологии, как и в области кардиологии, список льготных медицинских услуг, а также цены на них были обновлены в соответствии с фактическими расходами. Поскольку с последнего пересмотра содержания услуг прошло десять лет, модернизация сопровождалась повышением цены услуги почти на 60%, которая достигнет медицинских учреждений через три года.