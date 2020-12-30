30.12.2020, 10:13

В список льготных медуслуг будут добавлены новые методы лечения


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Eesti Haigekassa
Eesti HaigekassaFoto: Tanel Meos

С 1 января через список льготных медицинских услуг Больничной кассы мы обновили ряд доступных возможностей лечения - например, в список была добавлена услуга удаленных медицинских услуг, также Больничная касса станет оплачивать использование паллиативной кислородной терапии на дому. Обновления проведены и в специальностях кардиология и урология.

Руководитель отдела специализированных медицинских услуг Больничной кассы Тийна Сатс сообщила, что список льготных медуслуг в области специализированной медицинской помощи обновляется ежегодно путем добавления новых услуг, изменения условий их оказания или обновления цен.

”Медицина постоянно развивается, поэтому список услуг необходимо обновлять в соответствии с возможностями нашего общего "кошелька" системы медицинского страхования. Для этого в список будут включены медицинские услуги, которые обладают терапевтическим эффектом и для которых сбалансированы дополнительные преимущества услуги и затраты на нее. Всего было добавлено около 30 новых медицинских услуг и в целях модернизации пересмотрели сотни услуг с операциями, обследованиями и процедурами в области урологии и кардиологии, все они получили новые названия и цены”, — сказала Сатс.

Вместе с союзом врачей-специалистов Больничная касса пересмотрела список медицинских услуг в области кардиологии, чтобы названия услуг лучше всего отражали работу, которую необходимо выполнить, и то, что необходимо для оказания этих услуг. Все вышеперечисленное определяет и цену медицинской услуги. Также в список было добавлено около десять новых медицинских услуг, из них Сатс выделила телеметрическое контрольное наблюдение за пациентом с кардиостимулятором, которое автоматически передает параметры здоровья пациента в медицинское учреждение. Благодаря этому учреждение может немедленно связаться с пациентом в случае отклонений показателей.

”Многие услуги уже финансируются Больничной кассой, и теперь очередь за новыми методами лечения, которые необходимы в случаях, когда предыдущие варианты лечения не подходят человеку по каким-либо причинам. Медицинские услуги становятся все более сложными, и мы стараемся идти в ногу со временем в зависимости от возможностей имеющихся средств, предназначенных для финансирования сферы лечения”, — добавила Сатс.

В области урологии, как и в области кардиологии, список льготных медицинских услуг, а также цены на них были обновлены в соответствии с фактическими расходами. Поскольку с последнего пересмотра содержания услуг прошло десять лет, модернизация сопровождалась повышением цены услуги почти на 60%, которая достигнет медицинских учреждений через три года.

В качестве примера новых услуг Cатс привела медицинскую услугу, которая позволяет удалять опухоли из желудочно-кишечного тракта, имеет меньший риск осложнений и требует меньшего времени пребывания пациента в больнице. В блок медицинских услуг ядерной медицины и радиологии добавлена ​​новая услуга по диагностике рака простаты. В области кислородной терапии на дому была добавлена услуга для ​​пациентов, нуждающихся в паллиативном лечении, которые находятся в тяжелом общем состоянии и которым необходимо облегчить одышку.

Весной удаленные приемы и удаленное лечение можно было проводить только в исключительных случаях. С 1 сентября Больничная касса добавила в перечень медицинских услуг удаленные приемы, с возможностью применения их задним числом уже 18 июля. С 1 января удаленные приемы и лечение станут доступны для физиотерапевтов, трудотерапевтов, клинических психологов и логопедов.

”Удаленные медицинские услуги помогут улучшить непрерывность, доступ к медицинской помощи и уменьшить доли самофинансирования для пациента. Хотя официально данное обновления списка вступит в силу 1 января, медицинские учреждения смогут использовать удаленные медицинские услуги уже сейчас, так как с 9 ноября мы финансировали удаленные медицинские услуги задним числом. Мы считаем это очень необходимым в ситуации второй волны эпидемии коронавируса” пояснила Сатс.

Сатс добавила, что для удаленных приемов и лечения необходимо выполнить ряд предварительных условий, например, ее обычно можно проводить с помощью видео и для повторных приемов. То есть, сначала человек должен лично встретиться со специалистом в кабинете. Оценка того, может ли удаленное лечение предоставляться ​​пациенту с помощью средств видеосвязи, проводится специалистом. Сеанс связи должен проводиться в согласованное время, а также подходить для человека.

Исключение составляет удаленные приемы психологов, где удаленные приемы разрешены в качестве первичного контакта, и их можно проводить по телефону, если пациенту невозможно провести посетить медицинское учреждение или использовать видеосвязь.

В связи со второй волной эпидемии коронавируса также в порядке исключения разрешено проводить первичные визиты и лечение удаленно начиная с 23 ноября и до конца года.

Также Больничная касса внесла обновления в Постановление о скорой помощи, в результате которых Больничная касса сможет с 1 января оплачивать наземный транспорт, а также необходимые билеты на паром, если пациент направляется на плановое лечение в другую страну и для этого необходим медицинский транспорт.

Дополнительные затраты бюджета Больничной кассы на изменение списка медицинских услуг в связи со специализированной медицинской помощью составят в следующем году примерно три с половиной миллиона евро.

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