В Спасательном департаменте пятеро работников заразились коронавирусом

Заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт сказал, что в данном случае речь идет о конторских служащих и подтвердил, что данные случаи никак не повлияют на обеспечение спасательными услугами.

”Действительно, зараженные присутствовали в Вяйке-Маарья на соревнованиях спасателей, однако, по первоначальным данным, они не контактировали с участниками соревнований. Однако мы призываем внимательно следить за своим здоровьем всех тех, кто находился на соревнованиях”, — отметил Анвельт.

Он добавил, что у всех позитивных служащих проявились симптомы, у тех, у кого симптомы не проявились, тесты показали негативный результат. Все ближайшие контактировавшие с зараженными отправлены в самоизоляцию, их попросили следить за своим здоровьем.

На ежедневную работу Спасательного департамента и обеспечение безопасности общества эти случаи заражения не повлияют, поскольку спасательная сеть, покрывающую всю Эстонию, объединяет свыше 4000 человек. Кроме того, спасатели работают посменно, что обеспечивает постоянный свободный резерв оперативного реагирования.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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