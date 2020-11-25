В составленный для генерала российской разведки список вошли "19 перспективных эстоноземельцев"

Послужившие основанием для данной статьи документы получил в свое распоряжение центр журналистских расследований "Досье", который обратился к Eesti Ekspress для проведения совместного расследования.

26 февраля 2020 года. В самом центре Москвы, в десяти минутах ходьбы от Кремля на Старой площади находится главное здание администрации президента РФ. Это роскошное шестиэтажное строение было возведено более ста лет назад. В советское время здесь располагался Центральный Комитет КПСС.

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак пригласил в свою команду из Службы внешней разведки РФ (СВР) генерала Владимира Чернова и полковника Евгения Умеренкова.

Чернов возглавляет Управление президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Оно напрямую подчиняется главе администрации президента Антону Вайно.

В орбиту внимания Полиции безопасности (КаПо) это управление попало еще в 2005 году, сразу после своего создания. ”В официальные задачи управления входит укрепление связей с проживающими за рубежом соотечественниками, однако реальной целью можно считать прежде всего консолидацию русской диаспоры в соседних странах и оказание информационно-политического влияния на русские общины и жителей ”ближнего зарубежья” в интересах Москвы, особенно после либеральных революций в ряде стран СНГ”, — сообщила тогда КаПо в своем ежегоднике.

В этот февральский день мужчинам есть что отметить: полковнику Умеренкову вскоре исполняется 65 лет, по случаю чего Козлов премировал его Орденом дружбы. Умеренков работает под началом Чернова. Именно к сфере его ответственности относятся страны Балтии.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ: Евгений Умеренокв посередине, Владимир Чернов слева от него.

Мужчины направляются в кабинет Чернова и открывают шампанское. К отмечающим присоединяются заместитель Чернова Владимир Бочарников, отвечающий за операции в Молдове Игорь Маслов (также полковник СВР) и заместитель Умеренкова Вадим Смирнов. Последнего в 2013 году литовские спецслужбы уличили в шпионаже под прикрытием интервью для докторской диссертации, предали ситуацию огласке и запретили ему въезд в страну. Для карьеры Смирнова это обстоятельство роковым не стало. Его перевели из Калининграда в головной офис управления по межрегиональным и культурным связям в Москве. Задача Смирнова состоит в мониторигне политики стран Балтии и составлении докладов с оперативной информацией.