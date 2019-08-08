В составе Таллиннского горсобрания произошли изменения

Таллиннская городская избирательная комиссия произвела с учетом личных пожеланий изменения в составе городского собрания, сообщает Раэпресс.
Комиссия продлила приостановку депутатских полномочий Урмаса Эспенберга до 7 ноября 2019 года и приостановила депутатские полномочия Яака Юске с 15 августа 2019 года до 1 марта 2020 года.
Эспенберга будет в составе городского собрания замещать Кайрет Реммак-Грассманн, а Юске — Сийм Туйск.
Одновременно решено восстановить с 16 августа 2019 года депутатские полномочия Андреса Колдре и прекратить депутатские полномочия Изабеллы Рийтсаар.
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