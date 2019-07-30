В соревнованиях дрезин померятся силами железнодорожники четырех стран

По словам организатора Международного рельсового ралли, члена совета компании Go Group Тийта Пруули, данные соревнования — это не международный праздник железнодорожников, а акция в поддержку безопасности железнодорожного движения и важности его в повседневной жизни людей. ”Во-первых, Рельсовое ралли указывает на железнодорожный транспорт как современный и практичный способ передвижения. Во-вторых, мы ходим подчеркнуть безопасность железной дороги — железная дорога должна быть дружественной к человеку, чтобы на ней не гибли люди”, — отметил Пруули.

Проходящее в этом году 2 и 3 августа Рельсовое ралли состоится на отрезке Пярну-Лелле-Пярну. В ходе двухдневных состязаний участники преодолеют на ручных дрезинах около 140 километров. На попутных железнодорожных станциях будут делаться остановки, чтобы команды могли принять участие в состязаниях, требующих силы, сноровки и выдержки, а также чтобы пообщаться со зрителями и болельщиками.