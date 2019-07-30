30.07.2019, 20:30

В соревнованиях дрезин померятся силами железнодорожники четырех стран


rus.delfi.ee
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Pärnu raudtee
Pärnu raudteeFoto: Ago Tammik

В эту пятницу в Пярну стартует XI Рельсовое ралли, в котором на ручных дрезинах померятся силами около 250 ведущих деятелей и друзей железных дорог из Эстонии, России, Финляндии и Латвии. Цель мероприятия – привлечь внимание к важности соблюдения правил безопасности на железной дороге, сказано в пресс-релизе.

По словам организатора Международного рельсового ралли, члена совета компании Go Group Тийта Пруули, данные соревнования — это не международный праздник железнодорожников, а акция в поддержку безопасности железнодорожного движения и важности его в повседневной жизни людей. ”Во-первых, Рельсовое ралли указывает на железнодорожный транспорт как современный и практичный способ передвижения. Во-вторых, мы ходим подчеркнуть безопасность железной дороги — железная дорога должна быть дружественной к человеку, чтобы на ней не гибли люди”, — отметил Пруули.

Проходящее в этом году 2 и 3 августа Рельсовое ралли состоится на отрезке Пярну-Лелле-Пярну. В ходе двухдневных состязаний участники преодолеют на ручных дрезинах около 140 километров. На попутных железнодорожных станциях будут делаться остановки, чтобы команды могли принять участие в состязаниях, требующих силы, сноровки и выдержки, а также чтобы пообщаться со зрителями и болельщиками.

Привлечение внимания к соблюдению правил безопасности на железной дороге обретает всё большее значение, т.к. в последние годы количество несчастных случаев на железной дороге возросло (ole.ee/statistika/). Общественную деятельность в сфере безопасности на железной дороге своим участием в команде партнеров OLE — ”Сохраним жизнь!” поддерживают генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, генеральный директор Кризисного центра Кятлин Алвела, генеральный директор Департамента шоссейных дорог Вальдур Лайд и т.д.

Команды также сформировали: Эстонская железная дорога (предприятие Eesti Raudtee), ОАО ”Российские железные дороги” (РЖД), Elron, спортклуб Enefit Eesti Energia, Iizi, объединенная команда Go Group, две команды от Министерства экономики и коммуникаций, Октябрьская железная дорога России, добровольцы OLE (”Слезай с велосипеда”), Operail, Rail Baltic Estonia, Rail Baltic Latvia, Eiropas Dzelzceļa Līnijas, Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора, Viru Keemia Grupp и Teräspyörä-Steelwheel.

Рельсовое ралли — организуемые с 2002 года международные соревнования на ручных дрезинах, идея которых первоначально пришла из Финляндии, где проводится даже соответствующий неофициальный чемпионат мира. Организует мероприятие АО Go Group.

ПРОГРАММА XI РЕЛЬСОВОГО РАЛЛИ:

2 августа

Начало с пассажирской платформы города Пярну (Пярну, напротив центра Silla)

07.30 сбор и мандаты

08.00 выяснение очередности старта: дополнительные состязания, кручение лопаты

09.00 СТАРТ

ТОП

10.40 станция Тоотси, дополнительные состязания

13.20 станция Эйдапере, дополнительные состязания и обед

16.00 станция Лелле, дополнительные состязания

3 августа

10.00 СТАРТ со станции Лелле

11.00 станция Эйдапере, дополнительные состязания и обед

14.20 станция Тоотси, дополнительные состязания, спринт на отрезке Тоотси-Пярну

17.30 Финиш на станции Пярну, дополнительные состязания

20.00 торжественная церемония награждения в пярнуском отеле Tervise Paradiis

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