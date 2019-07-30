В соревнованиях дрезин померятся силами железнодорожники четырех стран

Привлечение внимания к соблюдению правил безопасности на железной дороге обретает всё большее значение, т.к. в последние годы количество несчастных случаев на железной дороге возросло (ole.ee/statistika/). Общественную деятельность в сфере безопасности на железной дороге своим участием в команде партнеров OLE — ”Сохраним жизнь!” поддерживают генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, генеральный директор Кризисного центра Кятлин Алвела, генеральный директор Департамента шоссейных дорог Вальдур Лайд и т.д.
Команды также сформировали: Эстонская железная дорога (предприятие Eesti Raudtee), ОАО ”Российские железные дороги” (РЖД), Elron, спортклуб Enefit Eesti Energia, Iizi, объединенная команда Go Group, две команды от Министерства экономики и коммуникаций, Октябрьская железная дорога России, добровольцы OLE (”Слезай с велосипеда”), Operail, Rail Baltic Estonia, Rail Baltic Latvia, Eiropas Dzelzceļa Līnijas, Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора, Viru Keemia Grupp и Teräspyörä-Steelwheel.
Рельсовое ралли — организуемые с 2002 года международные соревнования на ручных дрезинах, идея которых первоначально пришла из Финляндии, где проводится даже соответствующий неофициальный чемпионат мира. Организует мероприятие АО Go Group.
ПРОГРАММА XI РЕЛЬСОВОГО РАЛЛИ:
2 августа
Начало с пассажирской платформы города Пярну (Пярну, напротив центра Silla)
07.30 сбор и мандаты
08.00 выяснение очередности старта: дополнительные состязания, кручение лопаты
09.00 СТАРТ
10.40 станция Тоотси, дополнительные состязания
13.20 станция Эйдапере, дополнительные состязания и обед
16.00 станция Лелле, дополнительные состязания
3 августа
10.00 СТАРТ со станции Лелле
11.00 станция Эйдапере, дополнительные состязания и обед
14.20 станция Тоотси, дополнительные состязания, спринт на отрезке Тоотси-Пярну
17.30 Финиш на станции Пярну, дополнительные состязания
20.00 торжественная церемония награждения в пярнуском отеле Tervise Paradiis
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