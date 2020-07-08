В соцсетях распространяется фото иголок в качелях на детской площадке в Таллинне. Правда ли это?

За ночь сообщение просмотрели около 35 0000 человек, им поделились сотни раз, а один портал даже успел седлать об этом новость.

Внимание Delfi привлек тот факт, что в сообщении не было указано, на какой именно детской площадке были обнаружены иголки. По фотографиям тоже невозможно было понять, где находится детская площадка.

Муниципальная полиция Таллинна о данном инциденте ничего не слышала, потому что сообщений об иголках на детской площадке не поступало, но МуПо при необходимости готова расследовать инцидент.

У первоначально распространявшегося сообщения был следующий текст: "Мамочки! Будьте внимательны! Больных людей везде полно!". При этом даже не было указано, что детская площадка находится в Таллинне. Эта информация появилась уже в следующих вариантах поста.

Delfi удалось связаться с автором оригинального поста Полиной Мяэ. Она объяснила, что разместила его в одной детской группе, чтобы привлечь внимание к возможной проблеме в Таллинне. С ней связался живущий в Финляндии знакомый, написал, что в Таллинне на детской площадке кто-то вбил иголки в качели, и прикрепил фотографии.

Как позже выяснилось, фотографии не имели к Таллинну никакого отношения. Почему ее знакомый соврал, Полина не знает. Она объяснила Delfi, что еще вчера узнала, что все не так, как сказал знакомый — вечером с ней связалась женщина и объяснила, что это фотографии детской площадки в Финляндии, в городе Миккели. Она же послала скриншот оригинального поста на финском языке.

Facebook

Полина тут же удалила свой пост, но к тому времени он уже успел распространиться в Faebook и распространяется до сих пор.

Несмотря на то, что данный инцидент не имел к Таллинну никакого отношения, выяснилось, что родители детей находили опасные вещи и на местных детских площадках. Например, бутылки от средства для прочистки труб и бритвенные лезвия. Кроме того, инцидент все же реальный и представляет опасность для детей города Миккели.

Данный случай показывает, насколько легко в соцсетях распространяется непроверенная и зачастую ложная информация.