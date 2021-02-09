В соцсетях распространяется фейковая новость, будто в Эстонии четыре человека умерло после вакцинации от коронавируса

В конце текста в качестве автора значится генеральный директор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп, которая и подписала дигитально письмо.

Департамент поясняет, что Раудсепп действительно ответила на ряд вопросов, которые поступили ей от руководителя представительского объединения пациентов Эстонии Пилле Ильвес. Кроме вопросов Ильвес привела и утверждение: ”PS. По нашим данным сейчас в Эстонии умерло четыре человека, которые непосредственно перед этим вакцинировались Pfizer/BioNTech. Три случая в домах по уходу и один случай с молодым работником сферы здравоохранения”.

Раудсепп ответила как на вопросы, так и на это утверждение. Из PDF-файла переписки следует, что жирным шрифтом приведен текст Ильвес, обычным — ответы Раудсепп.

”Распространяемая в социальных сетях фотография изображает фрагмент, вырезанный из всего письма, в результате чего создается впечатление, будто жирным шрифтом написан комментарий Департамента лекарственных средств. Это не соответствует действительности. На самом деле речь идет о вопросе Пилле Ильвес, за которым следовал ответ Департамента лекарственных средств”, — пояснил пресс-секретарь ведомства.

Kuvataõmmis

В своем ответе Ильвес Раудсепп отметила, что если кто-то подозревает, что нарушение здоровья связано с вакцинацией, об этом можно сообщить Департаменту лекарственных средств в виде сообщения о побочных эффектах, при этом для более точных выводов важно предоставить максимальное количество информации.

Сама Кристин Раудсепп считает, что публикация в соцсетях была сделана злонамеренно.

К настоящему моменту автор поста удалил его.

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